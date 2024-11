Altro ko per la Juventus Next Gen, sul campo del Crotone: termina 2-1 all'Ezio Scida. Ecco le pagelle.Due gol subiti, ma due parate di altissimo livello. Ha tenuto a galla la sua squadra, e più volte.Sottotono e con poco grip. La tanta corsa non compensa qualche sbavatura, ed è troppo tenero in marcatura sul raddoppio del Crotone.Impreciso e poco dominante. Di sicuro, molto meno rispetto alle aspettative.Come Pedro Felipe: la difesa balla e soffre la pressione costante del Crotone.- L'autogol è veramente sfortunato. Il gol però arriva dal suo angolo tagliato.Si poteva fare di più, o comunque offrire più soluzioni.Meno d'impatto, però più centrale nei discorsi di squadra. Con Brambilla può fare il salto di qualità.Fa girare i suoi, un po' di più. E nel finale sfiora il gol.Si vede a tratti, e non sono tutti tratti belli. Anzi.Torna al gol e il fatto che sia con Brambilla in panchina non è un dettaglio. Può spezzare la maledizione.Lavoro sporco e quel destro a giro. Ma è troppo lontano dalle zone in cui può incidere.- Un bel mancino e buone vibrazioni.A tratti, la Juve sembra senza riferimento offensivo.Più presenza rispetto a Da Graca, ma resta inespresso.Ha ricominciato sul campo di una delle squadre più in forma, ricevendo buoni segnali. La squadra c'è, ha preso atto del momento. I punti da fare saranno altrove.