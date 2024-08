Federicoè l'ultima opzione dell'per rinforzare l'attacco, soprattutto in caso di partenza di Ademola. I bergamaschi stanno valutando il numero 7 dellacome possibile acquisto. La Dea è consapevole che la Juventus è attualmente in vantaggio sull'Atalanta per il trasferimento di Nico González, il che potrebbe rendere più probabile un incastro che coinvolga Chiesa. Inoltre, il caso di Teun Koopmeiners, che ha rotto con l'Atalanta per cercare di forzare il suo trasferimento alla Juventus, potrebbe scaldare ulteriormente la situazione. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero quindi vedere un intenso scambio di giocatori tra Bergamo e Torino. Lo riporta Cronache di Spogliatoio.