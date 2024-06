Croazia-Italia, quale ruolo per Andrea Cambiaso?



Andrea Cambiaso e gli occhi del Real Madrid

A meno di cambiamenti della ultim’ora, decisamente non nell’aria, Andreaquesta sera in Croazia-ItaliaInsomma, prima maglia dall’inizio a Euro 2024 per il calciatore della Juventus, pronto a macinare chilometri in qualità di esterno alto nel 4-2-3-1 di LucianoUn ruolo che, seppur con scenari differenti, l’ex Bologna ha imparato a conoscere anche con Massimiliano. Diventando, così, un profilo duttile a tutti gli effetti. Ecco, proprio l’eclettismo ha fatto in modo che il c.t. azzurro concedesse una grande possibilità al 27 bianconero. Ora, quindi, la classica prova del nove: convincere per scalare le gerarchie.Fresco di rinnovo con la Vecchia Signora fino al 2029, il 24enne di Genova nell’ultima stagione si è rivelato uno dei punti di forza della Juve. E infatti, sul suo conto, non è mancata un’attivissima fase di scouting – si vocifera – capitanata dal. Un sondaggio che fa capire quanto siano fortunati alla Continassa ad avere tra le proprie mani un calciatore già forte nonché munito di ampi margini di crescita. In una sola parola: forte.Contro la, all’interno del piano gara ideato minuziosamente da Spalletti, Cambiaso avrà il compito di aiutarein fase difensiva per poi, in fase di possesso, premere sull’acceleratore. Il tutto, con qualità, e all’occorrenza spaccando le linee per vie centrali: cosa che il ligure sa fare (molto) bene.E la Juventus, in tutto ciò, si gode il percorso. Con la netta consapevolezza che Andrea, complice l’arrivo di Thiago Motta, potrà continuare ad alzare sensibilmente l’asticella. I due, tra l’altro, hanno lavorato assieme a Bologna.Le strade portano alla bassa fascia sinistra, ma con un jolly del genere cavalcare altre prospettive è cosa buona e giusta. Decisamente.





