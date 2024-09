Le parole disul suo canale YouTube:"Il Real Madrid è il miglior club della storia e sono stato così felice di giocare lì. Al Santiago Bernabeu c'è un'aurea diversa. Sono diventato il miglior marcatore di sempre del club, abbiamo vinto quattro Champions League, è stato un piacere giocarci".MBAPPE' - "Penso che farà molto bene al Real Madrid. La struttura del club è molto bella e solida. Hanno un grande allenatore e un grande presidente. Farà sicuramente bene. Kylian Mbappé per me può essere il vincitore del Pallone d'Oro per i prossimi anni".