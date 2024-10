| GOAL: CRISTIANO RONALDO GIVES AL NASSR THE LEAD IN THE LAST MINUTE OF THE GAME!!!



Al Shabab 1-2 Al Nassr



Non si ferma più lda quando è arrivato Stefano Pioli sulla panchina. Sono sei vittorie in altrettante partite per l'ex allenatore del Milan. L'ultima, la più sofferta, arrivata per 2-1 contro l’Al-Shabab.A decidere il match è stato il calcio di rigore trasformato daal minuti 97. E' il 907esimo goal dell'ex attaccante della Juventus in carriera. Il numero 55 da quando gioca in Arabia Saudita (in 54 partite). Ecco il VIDEO del rigore.L'Al-Nassr sale a quota 17 punti in classifica, confermando il secondo posto alle spalle della capolista - nonché squadra campione d’Arabia in carica - Al-Hilal.