Cristiano Ronaldo continua a essere protagonista assoluto nel panorama calcistico. Il 5 febbraio prossimo, il fuoriclasse portoghese compirà 40 anni, ma la sua determinazione e il suo legame con il gol restano immutati.L’intesa potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, con un accordo che garantirebbe al giocatore un’entrata complessiva di circa 200 milioni di euro.Il rinnovo con l’Al-Nassr non rappresenta solo un prolungamento della carriera sportiva, ma anche un’opportunità per Ronaldo di perseguire due ambizioni legate ai Mondiali.. L’obiettivo immediato è quello di presentarsi al meglio per la Coppa del Mondo del 2026, che si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per Ronaldo, sarebbe la sesta partecipazione a un Mondiale, un traguardo mai raggiunto da nessun altro giocatore, che arricchirebbe ulteriormente il suo straordinario palmarès.. Guardando ancora più avanti, il nuovo contratto potrebbe includere un ruolo simbolico cruciale per Ronaldo. Il portoghese dovrebbe diventare ambasciatore dell’Arabia Saudita in vista dei Mondiali del 2034, che il paese arabo ospiterà. Un incarico che riflette l’influenza crescente dell’Arabia Saudita nel panorama calcistico globale e la volontà di Ronaldo di contribuire a promuovere il calcio nel paese che lo ha accolto.