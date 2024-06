ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra dopo il match contro l'Irlanda, dove ha segnato una doppietta al 50' e al 60' contribuendo alla vittoria per 3-0. "La cosa più importante è che la squadra abbia giocato bene. Era importante vincere, indipendentemente da chi ha segnato i gol", ha dichiarato il fuoriclasse portoghese, mettendo in risalto l'importanza del gioco collettivo rispetto ai successi personali.Alla domanda se il primo gol segnato fosse uno dei suoi migliori, Ronaldo ha risposto con ironia: "Non so se il primo gol sia stato uno dei miei migliori, perché devo riavvolgere tutti i gol". A 39 anni, Ronaldo continua a stupire con le sue prestazioni straordinarie, avendo segnato finora 130 gol in 207 partite internazionali con la maglia della Nazionale portoghese. Le sue parole e i suoi numeri confermano l'incredibile longevità e il continuo impatto del giocatore sul calcio mondiale.