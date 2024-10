"Has tenido que RETIRARTE para ir a un CLUB GRANDE".



La broma de CRISTIANO RONALDO a SZCZESNY tras fichar por el BARÇA.



Vía 'Łączy nas piłka (youtube)'. pic.twitter.com/iWAoxmyq3B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2024

È diventato subito virale il video dell'incontro, in occasione della sfida di Nations League tra Polonia e Portogallo, di, compagni di squadra allaprima che il portoghese tornasse al Manchester United. A far discutere i tifosi è stata soprattutto la battuta scherzosa che l'attaccante sembrerebbe aver rivolto al portiere, fresco di approdo al Barcellona dopo l'annuncio del ritiro: "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club", le parole che si sentono in un video diffuso, tra gli altri, da El Chiringuito. Eccolo qui sotto.