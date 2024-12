, a margine del Globe Soccer Award, parla così del momento e del post carriera."Non sono un allenatore. Non diventerò mai allenatore. Presidente di un club? No. Forse proprietario di un club. Proprietario? Probabilmente. Vedremo. Dipenderà dal momento e dalle giuste opportunità. Se ne ho già in mente? Non ancora, forse qualcuna"."Voglio solo godermi il calcio. Pianificare il mio ritiro, che sia tra uno o due anni, non lo so. A breve compirò 40 anni e, finché mi sentirò motivato, continuerò. Il giorno in cui non mi sentirò più motivato, mi ritirerò".