In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristiano, direttore dell’area sport della, ha affrontato diversi temi riguardanti la squadra e il suo futuro. Quando è stato interrogato sul suo rapporto con l'allenatore Massimiliano, Giuntoli ha risposto con una certa cautela, affermando: “Mi spiace, di questo non parlo”. Questa risposta ha suscitato interesse, lasciando i tifosi curiosi riguardo alla dinamica interna tra la dirigenza e l’allenatore. Giuntoli ha preferito mantenere la riservatezza su questioni interne, focalizzandosi invece sugli obiettivi della squadra e sull'importanza di una gestione armoniosa per affrontare le sfide future.