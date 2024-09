Cristianoai microfoni di Dazn. Le parole:"Piatto forte? Abbiamo fatto tante cose: investito e venduto tanto. Abbiamo iniziato un nuovo progetto e il campo dirà se abbiamo fatto bene o meno bene"."Ho capito che si stava per concretizzare quando l'Atalanta ci ha aperto le porte, lo abbiamo perseguito con forza e la perseveranza ci ha premiato"."Grande lavoro, investito molto, questo anno era il momento di rientrare, ci è servito per abbassare i costi perchè chi si affaccia in prima squadra non ha salario elevato e ci permette di investire su giocatori pronti. Dobbiamo trovare il giusto mix tra giovani e meno giovani per dare consistenza alla Juventus"."Sono tante, non possiamo tenere tanti calciatori, sono legati a rinnovi e esigenze, Abbiamo cercato di vendere per recuperare denaro speso e cercato di investire al meglio per valorizzare acne i giovani dalla Next Gen"."Normale avere un grande rapporto con l'allenatore ma c'è grande sinergia in tutto il club. Un grandissimo gruppo vogliamo continuare a lavorare".