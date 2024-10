Le parole di Girelli dopo Lipsia-Juventus

La vittoria della Juve in Champions ha convinto tutto l'ambiente bianconero. Dopo una partita di grande livello degli uomini di Motta, la sensazione è che questa squadra abbia dimostrato tanto carattere, in un modo diverso dalle partite precedenti. Lo ha confermato anche l'attaccante della Juventus Women Cristiana, che ha parlato ai microfoni di Prime video dopo il match.La numero 10 bianconera ha commentato così la gara, tornando anche sulla storica vittoria contro il PSG Women. 'Una gara di carattere e mentalità della Juve. Vittorie del genere ti danno energia, carica e adrenalina. Il PSG? Sono ancora tanto emozionata, queste facce sono l’emblema e l’immagine del risultato che vedete. Abbiamo vinto entrambe le partite col PSG, per noi è stata una grande impresa. Rosucci non smette mai di stupirci, è un po’ la nostra luce. È un valore aggiunto e ci è mancata molto'