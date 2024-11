Girelli non convocata in Nazionale, il motivo

Ha fatto molto scalpore la mancata convocazione di Cristiana Girelli, capitano della Nazionale, per l'amichevole contro la Germania. Molti tifosi si sono interrogati sulla motivazione di questa scelta da parte del CT dato che Girelli attualmente è capocannoniere nel campionato di Serie A Femminile e rinunciare ad una calciatrice del suo calibro sembrava complesso. La risposta però è arrivata oggi dal CT Andrea Soncin in conferenza stampa. Le sue parole:"Non esiste nessun caso Girelli. La sua mancata convocazione nasce da una sua esigenza personale: un caso montato sul nulla, sicuramente verrà convocata nuovamente in futuro".