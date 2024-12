CONTINUA A LEGGERE SU INDIVISA

Trovare le parole migliori per descrivere Cristiananon è semplice. Se da un lato sono i numeri a presentarla dall'altro è la sua battuta spontanea e sempre pronta e la sua grinta travolgente. "Mi piace veder ridere le persone, per questo spesso faccio battute anche banali" spiega la numero 10 della. Girelli, per citare qualche numero ha quasi 400 presenze in Serie A Femminile ed un bagaglio di oltre 250 goal., due volte capocannoniere del massimo campionato italiano. Non si nasconde nel raccontare i momenti difficili e le emozioni, con l'occhio che si illumina quando viene nominata la nipote. Cristiana Girelli in esclusiva ad INDIVISA ha toccato molteplici temi, partendo dal suo inizio nel calcio: "È stato naturale, a volte ne parlo con la mia famiglia e già da piccolina prendevo a calci qualsiasi cosa mi passasse vicino ai piedi. Poi ho potuto coltivare la mia passione tra oratorio e squadra del mio paese. Non li definirei sacrifici perché li ho fatti con passione. L’unico sacrificio è il tempo: il nostro sport ce ne toglie tanto".“Il sogno di una vita che si è coronato. Adesso rappresenta l’amore che ogni giorno metti per questa maglia e questo sport. Quando sei innamorato e sei felice lavori ogni giorno per qualcosa di bello, io mi sento davvero fortunata”.