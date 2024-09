Brianha parlato a SkySport. Le sue parole:"Quando arrivano giocatori importanti l'alternanza viene di più, per me è un punto di forza. Dopo la sosta giocheremo ogni tre giorni e ci servirà la possibilità di fare cambi"."Non è la partenza che volevamo, siamo partiti male, abbiamo fatto due brutte partite, oggi era importante ritrovare compattezza, appena chiuso il mercato. Questo deve essere un punto di partenza: buona prestazione e nessun goal subito, dobbiamo ripartire da qui"."Importante avere più giocatori nello stesso ruolo. Sono tante partite in un anno e per fare buoni risultati in campionato e in coppa è fondamentale"."Solite storie, una discussione di dieci secondi in campo dettata dal nervosismo ma niente di quello che si è detto è vero, non ci siamo nemmeno mandati a quel paese".