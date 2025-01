Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto a 'Tutti convocati', programma in onda su Radio24, nel corso del quale ha parlato della Juventus e delle possibili mosse che Cristiano Giuntoli potrebbe operare nel corso della sessione di riparazione del calciomercato. Di seguito ecco le sue dichiarazioni:"La casella Bremer è scoperta, ora (per colpa tua) è scoperta anche quella Danilo. Giuntoli sa cosa fa, ma deve dare risposte: non ha un vice Vlahovic, fatica a centrocampo, il difensore non arriva e la #Juve non può vivere solo di valorizzazione di giovani".