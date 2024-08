Costacurta, a Tuttosport, parla così del prossimo campionato."Thiago Motta e Fonseca? Nessuno dei due può permettersi di partire male. Fonseca per i dubbi che aleggiano sulla sua scelta, Motta perché ha delle aspettative molto, molto alte. Credo che per quest'ultimo però ci sia da fare un lavoro che necessita di più tempo. Diamogli un anno, le somme vanno tirate alla fine della prossima stagione"."Antonio è pericolosissimo... Pericolosissimo: sono stato chiaro? Ho tanta stima di lui, credo che il Napoli possa essere terreno fertile. E in una situazione così può fare il colpaccio".