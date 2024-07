L'ex difensore del Milan, Costacurta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato della scelta dei rossoneri si puntare su Fonseca come allenatore: "Su chi avrei puntato io? Su uno che ha il colpo di genio: Conte, De Zerbi o Sarri.che però da tempo aveva già preso una certa direzione. Per la filosofia del Milan riconosco che Fonseca sia la scelta giusta, il tecnico più allineato al nuovo corso. Il portoghese ha dimostrato di essere un buon allenatore, ma non so se riuscirà a riportare i rossoneri a vincere"Costacurta poi, parlando di difesa, si auspica che il nuovo tecnico del Milan segua quanto fatto da Thiago Motta e Allegri rispettivamente al Bologna e alla Juventus: "Dovrà essere bravo Fonseca a migliorare il materiale a sua disposizione esattamente come hanno fatto Motta a Bologna con Calafiori e Allegri alla Juve con Bremer e Gatti".