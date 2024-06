Alessandroha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando le probabili scelte di formazione di Luciano Spalletti per il match di questa sera contro l'Albania. L'ex giocatore del Milan si è soffermato in particolare su Riccardo, obiettivo di mercato della Juventus. Costacurta ha elogiato il giovane difensore, dichiarando: "Calafiori merita una maglia da titolare perché arriva da un campionato davvero straordinario con il Bologna di Thiago Motta. Vista la stagione che ha vissuto, sarà entusiasta e questo può essere d'aiuto ai suoi compagni." Le parole di Costacurta sottolineano l'importanza di avere giovani talenti motivati e pronti a fare la differenza in campo.