Costa e Kolo Muani, obiettivo Milan: domani già al lavoro con la squadra

Ci saranno per il Milan?

La Juventus accelera sul mercato e si prepara ad accogliere i suoi primi rinforzi per il prosieguo della stagione. Dopo settimane di trattative, la giornata di oggi segna un momento cruciale:e Randalsono pronti a diventare ufficialmente bianconeri.Con l’inserimento immediato di Costa e Kolo Muani, la Juventus si prepara ad affrontare il Milan con rinnovato entusiasmo e soluzioni in più. La sfida, cruciale per il cammino in campionato, vedrà Thiago Motta cercare di integrare rapidamente i nuovi arrivati nel contesto tattico della squadra. Il tecnico ha già dimostrato di saper valorizzare i suoi giocatori e non è escluso che uno o entrambi possano trovare spazio nella lista dei convocati per il big match.

Soprattutto l’acquisto di Kolo Muani rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni della Juventus. L’attaccante, reduce da stagioni di grande crescita, porta con sé velocità, tecnica e una spiccata capacità realizzativa, elementi che potranno fare la differenza nel reparto avanzato bianconero. Costa, dal canto suo, promette di offrire qualità e dinamismo in mediana, aumentando le opzioni tattiche a disposizione di Motta.