La solidità difensiva, che l'anno scorso era stata un punto di forza decisivo nella conquista dello scudetto, sembra vacillare in questa stagione. Il muro che aveva resistito così bene sta iniziando a mostrare segni di cedimento. Dopo le difficoltà a, la difesa nerazzurra aveva ritrovato compattezza contro, ma le incertezze sono riemerse controUn dato significativo riguarda le 5 reti subite nelle prime cinque partite di campionato, una statistica che preoccupa se confrontata con l'inizio della scorsa stagione, quando l'Inter aveva incassato solo un gol nello stesso periodo. L'unica volta in cui la difesa nerazzurra aveva fatto peggio di quest'anno è stata nella stagione 2022-23, con 8 reti subite nelle prime gare. Questi numeri mettono in evidenza le difficoltà attuali di una retroguardia che lo scorso anno aveva chiuso con appena 22 reti incassate in tutto il campionato.