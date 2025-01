Cosa serve alla Juventus per essere testa di serie ai playoff di Champions League

Getty Images

Laè matematicamente qualificata ai playoff di, che si svolgeranno a febbraio, e che metteranno in palio il pass per gli ottavi di finale della massima rassegna continentale. I bianconeri, dopo il pareggio contro il Bruges e alla luce degli altri risultati, hanno la certezza di chiudere tra le prime 24 la prima fase del torneo.Nonostante una minima speranza di poter centrare ancora la top8 (che vale gli ottavi diretti) lo scenario più probabile è che i bianconeri disputeranno gli spareggi (11/12 e 18/19 febbraio) per poter sperare di andare avanti sul palcoscenico della massima competizione a livello continentale. Anche ai playoff, però, l'urna sarà divisa in teste di serie e non.

Cosa serve alla Juventus per essere testa di serie?

La Juventus per presentarsi ai playoff da testa di serie deve piazzarsi tra il 9° e il 16° posto nella fase campionato, per assicurarsi la possibilità di giocare la gara di ritorno in casa. Se i bianconeri si dovessero piazzare dal 17° posto al 24°, giocheranno l'andata all'Allianz Stadium