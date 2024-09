Cosa serve alla Juventus per andare agli ottavi di Champions?

Laha inaugurato il proprio percorso inregolando il PSV all'Allianz Stadium con un netto 3-1, griffato dai primi goal di Kenan Yildiz e Nico Gonzalez, inframezzati dal sigillo di Weston McKennie. I bianconeri torneranno in campo il prossimo 2 ottobre, in Germania, per sfidare il Lipsia. Archiviata la prima vittoria e i primi tre punti, la mente è già proiettata al futuro e alle prossime sfide di questa nuova Champions rivoluzionata nel suo format.La Juventus per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale di Champions League dovrà chiudere la fase campionato a 36 squadre piazzandosi tra le prime 8. Solo in quel caso i bianconeri avrebbero accesso agli ottavi. Se la squadra di Thiago Motto si classificherà tra il 9° e il 24° posto dovrà invece affrontare un turno di playoff (andata e ritorno). Nella peggiore delle ipotesi, ovvero con un piazzamento dal 25° posto in giù, Madama sarebbe costretta a salutare l'Europa.