Il futuro di Chiesa

Quali sono le squadre interessate a Chiesa?

Il suo è uno dei grandi casi dell'estate della Juventus e la questione sembra destinata a protrarsi anche per le prossime due settimane di mercato. Federico Chiesa è ormai finito ai margini del club bianconero, al punto dal non potersi nemmeno più allenare con il resto del gruppo. La linea della Juventus è ormai chiara e lo è da diverse settimane: il classe 1997 è sul mercato e nel corso del segmento finale di trattative andrà per forza di cose trovata una soluzione.Chiesa è legato alla Juventus da un altro anno di contratto che scadrà il 30 giugno 2025. La speranza e la volontà del club bianconero è che non si debba arrivare ad una convivenza forzata sino a quella data perché, a quel punto, significherebbe che il calciatore sarebbe poi libero di trasferirsi a parametro zero in qualsiasi club e, in tal senso, lo scenario che contempla il classe 1997 in direzione Milano spaventa e non poco gli uomini della Continassa. Ergo, la soluzione va trovata subito. La Juve vuole cedere Chiesa, sì. Ma vuole farlo adesso. Senza margine di ripensamento.Secondo quanto riferito da Tuttosport, offerte vere e proprie per Chiesa non sono ancora arrivate ma i club, rigorosamente nostrani, che rimangono alla finestra sono l'Inter, appunto, ma anche il Milan e la Roma, con quest'ultima che potrebbe architettare l'assalto qualora l'ex juventino Paulo Dybala partisse destinazione Arabia Saudita.





