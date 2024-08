La trattativa saltata con l'Al-Nassr

Il sogno di mezza estate del Monza

La Fiorentina non scalda 'Tek'

Tra le tante, diverse, situazioni spinose di casac'è come sempre quella relativa a, sul cui futuro continua ad aleggiare un certo mistero. Il portiere polacco, che è legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2025, non rientra nel progetto tecnico di, il quale ha spinto in prima persona per l'arrivo a Torino di, designato come nuovo numero 1 della porta zebrata. Un innesto che sembrava schiudere le porte ad una cessione ormai imminente per l'ex portiere di Roma e Arsenal ma qualcosa si è evidentemente inceppato. Madama non è ancora riuscita a cedere il calciatore che, nel frattempo, non ha nemmeno fatto rientro a Torino dopo gli Europei, ma dal fronte mercato non arrivano novità.La strada, inizialmente, sembrava più che tracciata. Gli arabi dell'Al-Nassr avevano presentato un'offerta per l'estremo difensore della Juve e le parti sembravano pronte a convergere verso la fumata bianca, ma il clamoroso dietrofront della formazione nella quale gioca l'ex bianconero Cristiano Ronaldo ha congelato il tutto fino al definitivo ribaltone: la formazione di Riyadh, infatti, ha poi virato con forza su un nuovo obiettivo affidando la porta al brasiliano Bento.Si è poi aperta, ma solo apparentemente, la clamorosa e suggestiva opzione Monza con l'ad Adriano Galliani che per qualche settimana ha accarezzato il sogno di portare in Brianza il polacco. Anche in questo caso, però, i parametri del club biancorosso si sono rivelati non compatibili con i costi di un ingaggio di quella portata. Morale della favola, nessun affondo ufficiale.Tra le idee partorite in casa Juventus, una delle più recenti è stata quella di provare ad abbozzare una traccia di mercato con la Fiorentina. I bianconeri, a cui piace molto Nico Gonzalez, avevano pensato di inserire Tek come contropartita buona per abbassare l'esborso economico - visto che la viola rimane alla ricerca di un portiere - ma da parte del classe 1990 non c'è stato alcun tipo di apertura.





