La porta dellaavrà un nuovo titolare: Michele, in arrivo dal Monza per 18 milioni più 2 di bonus. Thiago Motta apprezza molto Di Gregorio per la sua capacità di giocare dalla difesa, coinvolgendo attivamente il portiere. L'ufficialità del trasferimento dipende dall'addio di Wojciech, che dovrebbe trasferirsi all'in Arabia Saudita con un contratto biennale da 20 milioni a stagione. Resta solo da definire l'accordo tra i club, con la Juventus che chiede un conguaglio di 5 milioni. Il Corriere di Torino ha riportato la notizia.