è in trattativa con laper l'acquisto di Mattia. Il club toscano ha richiesto ai bianconeri di contribuire al pagamento dell'ultimo anno di contratto del giocatore, coprendo circa il 40-50% del suo ingaggio. Le due parti stanno lavorando per trovare un accordo che soddisfi entrambe le esigenze. L'operazione potrebbe rappresentare un'opportunità per l'Empoli di rinforzare la propria difesa con un giocatore di esperienza, mentre la Juventus si alleggerirebbe di una parte del salario di De Sciglio. Gli sviluppi sono attesi nelle prossime ore.