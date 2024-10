Dopo la vittoria contro lain Champions League, con un risultato di 1-0, lo Stoccarda sembra essere rinato e in gran forma. La squadra tedesca ha continuato la sua striscia positiva anche in Bundesliga, conquistando una vittoria importante con un punteggio di 2-1 contro il Kiel. Gli autori dei gol per il Stoccarda sono stati, che hanno dimostrato un'ottima intesa e capacità offensiva. La vittoria non solo conferma il momento favorevole della squadra, ma anche il lavoro svolto dall'allenatore Hoeness, che ha saputo motivare i suoi giocatori e farli esprimere al meglio sul campo.