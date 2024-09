Il commissario tecnico argentino Lionelha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l'infortunio di, che si è infortunato durante la partita della nazionale argentina. Scaloni ha spiegato che le condizioni dell'attaccante sono ancora in fase di valutazione, e che sarà necessario attendere ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio. Lo stesso discorso è stato fatto per Alexis Mac Allister, anch'egli alle prese con un problema fisico. Le parole del ct sono arrivate subito dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Cile, una partita che ha visto l'Argentina protagonista ma ha lasciato interrogativi sullo stato di salute di alcuni giocatori chiave.