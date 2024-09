Le parole di Paoloin conferenza stampa, dopo la partita contro ilAFENA GYAN – Simpatico e allegro, speriamo che contamini lo spogliatoio in un calcio così serio, bisogna un po’ rilassarsi, sarà che sono sudamericano, ci sono cose più importanti nella vita per prenderla così seriamente. Bisogna avere la responsabilità giusta per dove siamo, sappiamo qual è il progetto, il nostro lavoro è farli crescere. E’ un valore aggiunto, speriamo che ci duri un po’ di più e che non lo portino subito su in prima squadra (ride ndr).