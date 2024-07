Antoniosi presenta sul palco, accolto dal coro “Chi non salta juventino è”. L'allenatore risponde, come riportato dalla diretta di CalcioNapoli24: “Chiariamola una volta per tutte. Nel calcio, come nella vita, ci vuole sempre rispetto. È giusto che voi tifosi supportiate la nostra squadra, ma io sarò sempre educato e rispettoso. Non mi chiedete cose che non farò, non solo per una squadra, ma per tutte. Noi allenatori dobbiamo dare sempre l’esempio positivo. Oggi, avete qui il primo tifoso del Napoli”.