Cosa fa Matteo Fabris nella Juventus: carriera, ruolo e compiti

Qual è il ruolo di Matteo Fabris

Matteoè il Team Manager delladal luglio 2010, un ruolo che ricopre con grande dedizione e competenza. Nato a Torino il 18 dicembre 1979, Fabris ha studiato Scienze Internazionali e Diplomatiche all'Università di Torino, laureandosi nel 2002. La sua carriera nel calcio è iniziata nel 2003, quando è entrato a far parte della Juventus come "Sport Department Officer".Nel corso degli anni, ha assunto sempre maggiori responsabilità all'interno del club, lavorando fianco a fianco con i dirigenti per gestire e organizzare le attività della squadra. La sua nomina a Team Manager è stata parte di un ampio processo di rinnovamento della dirigenza bianconera. Negli ultimi anni, Fabris è diventato un volto noto per i tifosi, anche grazie ai social media, dove è spesso protagonista con ironia, diventando l'immagine del club in questa campagna di trasferimenti. Tra i suoi principali compiti, c'è l'accoglienza e l'accompagnamento dei nuovi acquisti della Juventus.