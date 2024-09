Una buona notizia per il tecnico dellaThiago Motta che sta preparando tra le mura della Continassa la sfida di campionato all'Empoli in programma sabato alle 18. Stando a quanto riferisce il Corriere di Torino oggi sono previsti al JTC i rientri dei primi giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. I primi dovrebbero essere Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e Federico Gatti impegnati con la Nazionale di Luciano Spalletti. A loro si dovrebbe aggiungere Nicolò Savona impiegato con l'Italia under 21 ed anche il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz che ha terminato gli impegni con la sua Turchia.