Dopo la separazione dal tecnico Massimilianola Juventus è pronta ad iniziare una nuova era, un nuovo ciclo con l'allenatore del Bolognaa sedere sulla panchina. L'accordo è ormai stato raggiunto ma quando sarà ufficializzato il tecnico italo brasiliano sulla panchina bianconera? Stando a quanto riferisce il Corriere di Torino a partire da domani ogni giorno potrebbe essere quello buono per l'annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Un accordo da tempo ormai definito, per il quale si attende solamente la firma sul triennale da 3,5 milioni a stagione.