Zirkzee alla Juve: il piano tattico di Thiago Motta

La frenata del Milan sul fronte Joshua Zirkzee riapre le possibilità di un approdo dell'attaccante olandese alla Juventus, dove ritroverebbe Thiago Motta come allenatore. Ed è proprio il nuovo tecnico bianconero a spingere per Zirkzee.Motta, scrive il Corriere dello Sport, spinge per avere Zirkzee anche alla Juve;in una stagione con cinque diverse competizioni che rischia di superare le 70 partite. Il nodo del serbo, al momento, risulta complesso da sciogliere: lo stipendio di Vlahovic salirà a 12 milioni netti e questo rende difficile una sua cessione, ma nell’ottica di Motta un problema societario potrebbe anche trasformarsi in un vantaggio tecnico.