Sulle colonne de Il Corriere dello Sport, Ivanè tornato a riflettere sulladi Massimilianoe quella che invece è in via di formazione. "Per dieci mesi mi hanno frantumato i cabasisi sostenendo che la Juve di Allegri fosse da Scudetto, nonostante in estate avesse acquistato soltanto Weah e richiamato Cambiaso, prima di perdere Pogba e Fagioli", il suo pensiero. "Ora arriva, e che fa? Per avviare il nuovo ciclo ne cambia cinque o sei su undici.Rottamata, almeno nelle intenzioni. Di Lorenzo, Calafiori per Gatti, Douglas Luiz per Locatelli, con Greenwood e Koopmeiners, e possibilmente Zirkzee, tanto caro a Thiago. Bravissimo Motta, è così che si fa: l'allenatore ambizioso deve incidere sulla costruzione della squadra, se sta a guardare e tace prima o poi la paga”.