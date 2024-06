Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport analizza le richieste che Thiago Motta avrebbe fatto alla Juventus e in particolare a Cristiano Giuntoli, ricostruendo quanto successo con Sartori nell'esperienza a Bologna: " Alla base delle incomprensioni con il ds del Bologna Sartori ci fu proprio l’insoddisfazione del tecnico che considerava Karlsson un esterno alto e non basso e a gennaio non ottenne un paio di giocatori richiesti, Kelvin Amian, avuto allo Spezia, e l’attaccante brasiliano Talles Magno del New York City, Mls.dando credito ai ripetuti e simpatici pianti che ogni tanto fa con qualche giornalista («non ci sono soldi»)."