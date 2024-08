I giocatori di movimento della prima squadra a disposizione per Juve-Como

Danilo

Bremer

Gatti

Cabal

Cambiaso

Thuram

Douglas Luiz

Locatelli

Fagioli

Weah

Yildiz

Vlahovic

Savona

Rouhi

Poco più di ventiquattro ore all'esordio in Serie A della Juventus, all'Allianz Stadium di Torino contro il Como, e Thiago Motta è già costretto a fare la conta in vista della prima dell'anno. Al netto di una sconfinata lista di esuberi e dei tre portieri, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l'allenatore italo-brasiliano avrà a disposizione solamente 14 giocatori di movimento, ai quali verrà evidentemente aggiunto qualche elemento dalla Next Gen.