L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sulla trattativa tra Teune la. Era lo scorso marzo, lo ricorderete probabilmente quando il centrocampista olandese in maglia dell'Atalanta ha messo a segno una doppietta allo Stadium prendendosi la scena e gli applausi dello Stadium. Proprio in quella circostanza c'è stato il primo atto della storia trae Koop.Proprio in seguito alla doppietta di Teun, al triplice fischio, mentre i giocatori stavano rientrando negli spogliatoi nella pancia dello Stadium lo sguardo di Cristiano Giuntoli incrociava quello di Teun Koopmeiners. In quel occasione il dt bianconero lo ferma, lo saluta con affetto, gli ricorda probabilmente i tentativi andati a vuoto per portarlo a Napoli l’anno precedente e, a quel punto, gli sussurrerebbe che i gol appena segnati sono stati talmente tanto belli che i prossimi in quello stadio avrebbe potuto segnarli con un'altra maglia addosso: quella bianconera.Questo corteggiamento di Giuntoli verso il giocatore dell'Atalanta ha fatto infuriare il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini. In seguito Teun ha trovato un accordo con la Juventus. Proseguono però le trattative tra le due società.





