Futuro Samardzic, altri club oltre la Lazio?

La Lazio sta lavorando per ingaggiare Lazar Samardzic dell'Udinese. Come racconta il Corriere dello Sport, c'è stato ieri il primo e non è stato confortante, servono altri confronti. La trattativa è partita e ha evidenziato le ampie distanze conosciute. L’Udinese per il serbo chiede tra i 20 e i 25 milioni con i bonus. Lotito parte più basso, offre circa 15 milioni più bonus.L’Udinese punta a vendere Samardzic dopo la cessione saltata all’Inter e il rischio retrocessione sventato. A gennaio ci aveva provato il Napoli con una manovra di disturbo da parte della Juventus, interessata al giocatore. In Italia, fino a ieri, scrive il quotidiano, non risultavano inserimenti di altri cub. Possono spuntare dall’estero, ci sono voci sul Fenerbahçe di Mourinho. Può fare colpo.