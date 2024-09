Juventus, le ultime sul rinnovo di Dusan Vlahovic

Dusanha il contratto in scadenza nel 2026, questo è ormai affar noto. A questo va aggiunto anche il fatto che il centravanti serbo è il più pagato dell'intera Serie A percependo circa 12 milioni. Una cifra elevata per le casse bianconere, con il dt Cristianointenzionato a spalmare una cifra cosi elevata proponendogli un rinnovo contrattuale.Come riferisce oggi il Corriere dello Sport il discorso entrerà nel vivo soltanto nelle prossime settimane. Tuttavia, la società bianconera sarà molto chiara con Dusan: rinnovo oppure addio, con la chiara volontà di non ripetere una situazione analoga a quella di Federico Chiesa. Le idee sono chiare, ora si aspetta si aprano i dialoghi tra le parti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui