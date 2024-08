Come confermato dal Corriere dello Sport, il Palermo ha messo nel mirino alcuni giovani talenti di proprietà della Juventus, i quali potrebbero lasciare Torino per maturare minutaggio ed esperienza sul palcoscenico della Serie B. Uno di questi è Nikola Sekulov, centrocampista off ensivo italiano di origini macedoni, seguito anche dal Frosinone e soprattutto dalla Sampdoria. L'interesse dei rosanero, però, non si ferma a Sekulov: i siciliani, infatti, seguono con grande interesse anche Luis Hasa e Tommaso Barbieri, altri due profili di grande prospettiva che hanno ben figurato in maglia bianconera.