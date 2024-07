Non finiscono le polemiche sul Mondiale per Club, che si svolgerà a giugno/luglio 2025. I sindacati dei calciatori di vari Paesi, riuniti sotto la bandiera della FifPro, a metà giugno hanno fatto causa alla Fifa per l’affollamento del calendario, con particolare riferimento alla nuova rassegna iridata per società (32 partecipanti) programmata nell’estate del 2025. Ma anche la Serie A pensa di fare causa.insieme alle altre leghe europee per contestare date e modalità del torneo. È, come scrive il Corriere dello Sport, una ribellione di sistema, un attacco su più fronti che sembra poter coinvolgere anche le federazioni, anch’esse scettiche. I campionati accusano la Fifa di «abuso di posizione dominante», parole identiche a quelle messe nero su bianco dalla stessa Corte Ue nella sentenza del 21 dicembre che ha spalancato le porte alla Superlega.