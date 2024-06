Mckennie, quanto ha chiesto alla Juventus di buonuscita

A meno di nuove sorprese, alla fine Douglas Luiz arriverà alla Juventus. La maxi operazione con l'Aston Villa ha avuto un rallentamento nei giorni scorsi per le richieste di Weston Mckennie, uno dei due giocatori che avrebbero fatto il percorso inverso. Non sarà così perché non è stato trovato un accordo e insieme ad Iling Junior, sarà Barrenechea a passare all'Aston Villa.Questo scrive il Corriere dello Sport sulle richieste dello statunitense e in particolare sulla cifra della buonuscita chiesta alla Juve: "Weston ha puntato i piedi, dicendosi non così convinto della destinazione; strada seguita dai suoi agenti che non hanno trovato la quadra sulle commissioni da ricevere. Non è tutto: il texano chiedeva una sostanziosa buonuscita (4-5 milioni) alla Juve."