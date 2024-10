Juve-Cagliari, le parole di Marin al CorSport

La Juventus è pronta ad affrontare il Cagliari per la settima giornata di Serie A. I bianconeri cercano la vittoria dopo quelle controper proseguire la striscia positiva. Dall'altra parte, i rossoblù vogliono fare altrettanto dopo il convincente successo per 3-2 a. La squadra di Nicola non intende stare a guardare e il centrocampistaha 'avvisato' la Juventus rilasciando delle dichiarazioni al Corriere dello Sport.'Squadra fortissima, non c’è neanche bisogno di dirlo. Se riusciamo a mettere in pratica quello che abbiamo provato,. Squadra diversa dagli ultimi anni? Sì, prova a giocare di più, a essere più propositiva. Una cosa non è cambiata,'.