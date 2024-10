Le parole di Lewandowski sull'arrivo di Szczesny

La nuova avventura dial Barcellona è cominciata nei giorni scorsi. Dopo l'annuncio del ritiro e il cambio di programma, l'ex numero uno bianconero si è già unito al gruppo blaugrana per i primi allenamenti. L'esordio ufficiale non è ancora arrivato, ma il polacco si farà trovare pronto per le. Al Barcellona 'Tek' ha trovato il compagno di nazionale, che ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Polonia, svelando un retroscena sul passaggio del portiere ai catalani, come riportato dal Corriere dello Sport.'Prima di lasciare la Juventus e ritirarsi mi disse che avrebbe continuato solo se il Barcellona lo avesse chiamato''Nel ritiro temporaneo ha ritrovato freschezza e gli basteranno due settimane di allenamento. È bello ed è tranquillo. Sono sicuro che aiuterà tante volte questa squadra. Quando arriva un nuovo giocatore bisogna fargli vedere la società. Lo stesso accade con Wojciech, ma con la sua esperienza e il suo approccio alla vita, l'acclimatazione sarà molto rapida'