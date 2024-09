Kostic ceduto: il risparmio della Juventus

La cessione diè una buona notizia per la Juventus che può risparmiare diversi milioni di euro da un giocatore che ormai non faceva più parte del progetto. Kostic infatti non era stato neanche incluso nella lista Champions.Per la Continassa, scrive il Corriere dello Sport, è un’operazione importante anche dal punto di vista del bilancio perché il club turco si accollerà l’ingaggio dell’esterno di 2,5 milioni netti (3,3 al lordo): si tratta quindi di un risparmio significativo nel piano di risanamento dei conti che il club bianconero sta portando avanti già dalla scorsa stagione.