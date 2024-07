Koopmeiners-Juventus, la speranza del club

Dopo Douglas Luiz, la Juventus vuole chiudere velocemente Khephren Thuram. Sullo sfondo., scrive il Corriere dello Sport, rimane sempre Koopmeiners: l’olandese dell’Atalanta sarebbe il vero e proprio fuoco d’artificio del mercato bianconero. Ma com'è la situazione per il centrocampista?La Juventus, si legge, non molla e conta, alla lunga, di vincere la resistenza della Dea: la distanza tra domanda (60 milioni) e offerta (45) esiste ancora ma il direttore tecnico è al lavoro sulle cessioni per fare cassa e finanziare il super colpo. Una soluzione può essere quella di inserire una contropartita importante come sarebbe ad esempio Dean Huijsen.