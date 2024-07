Juventus-Retegui: contropartita al Genoa?

Non è una priorità ma nei pensieri della Juventus nella costruzione della squadra per il prossimo anno c'è anche l'idea di un nuovo attaccante che possa essere l'alternativa di Dusan Vlahovic. Ovviamente serve prima la cessione di Milik. Ai bianconeri in queste settimane è stato accostato anche Mateo Retegui, attaccante del Genoa.Secondo quando scrive il Corriere dello Sport, il nome principale come vice Vlahovic è però Mateo Retegui, del Genoa, un affare da 25 milioni di euro dove potrebbe entrare anche Tarik Muharemovic (valutato 8, tutta plusvalenza) come parziale contropartita. Questo lo scenario raccontato dal quotidiano.