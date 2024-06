Kenanavrà un ruolo centrale nella nuova Juventus targata, questa secondo il Corriere dello Sport è una certezza. Sempre secondo il quotidiano sportivo il giovane talento turco può giocare sia come trequartista che come esterno d’attacco. Per questa sua duttilità avrà un ruolo centrale nella nuova Vecchia Signora. Non sarà l'unico ad essere fondamentale nello scacchiere di Thiago Motta avrà un ruolo centrale anche Andrea Cambiaso. L'esterno classe 2000 infatti è già stato allenato dall'italo brasiliano proprio al Bologna, dove è cresciuto molto.